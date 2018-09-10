بعد حادثة ويليامز..مسؤولو بطولة أستراليا يرغبون بفرض قانون جديد

حث كريج تيلي مدير بطولة استراليا المفتوحة للتنس القائمين على الرياضة في العالم، على حسم موقفهم فيما يتعلق بتوجيه المدربين للاعبين خلال المباريات عقب عاصفة من الجدل حدثت خلال نهائي فردي السيدات ببطولة أمريكا المفتوحة.

يحظر على المدربين إعطاء تعليمات من مقصورة اللاعبين خلال البطولات الأربع الكبرى، لكن سيرينا وليامز استشاطت غضبا عندما عاقبها الحكم كارلوس راموس بداعي انتهاك اللوائح في الشوط الثاني من المجموعة الثانية لمباراتها التي خسرتها أمام اليابانية نعومي

أوساكا في نهائي أمريكا المفتوحة، يوم السبت الماضي، بعدما لاحظ أن مدربها باتريك مراد أوغلو أعطى لها بعض التوجيهات.

© REUTERS / Danielle Parhizkaran المصائب لا تأتي فرادى... غرامة كبيرة على سيرينا وليامز عقب خسارتها بطولة أمريكا

وانتقد بعض اللاعبين والمعلقين تلك القاعدة نظرا لصعوبة تطبيقها بشكل دقيق وخضوعها لتقديرات ذاتية، مطالبين برفع هذا الحظر.

وتم خصم نقطة من وليامز لاحقا بسبب تحطيمها لمضربها ثم عوقبت اللاعبة الأمريكية المخضرمة لاحقا بخسارة شوط كامل بينما كانت النتيجة 4-3 لصالح اللاعبة اليابانية بعد أن وصفت راموس بأنه "كاذب" وأنه "سرق نقطة منها" في عدة وقائع منفصلة تالية.

"You owe me an apology!"



Serena was fired up with the official in the final set of the US Open final. pic.twitter.com/r6RSbrirnV — ESPN (@espn) ٨ سبتمبر ٢٠١٨

لكن تيلي رفض انتقاد اللاعبة التي نالت 23 لقبا على صعيد البطولات الأربع الكبرى.

وقال للصحفيين في ملبورن، اليوم الاثنين: "الأمر كله يتعلق بتوجيهات المدربين.

"يجب على الرياضة أن تضع لائحة فيما يخص توجيهات المدربين…هل سنسمح بتعليمات المدربين؟ أم أننا لن نسمح بذلك؟ ماذا سيكون شكل هذا الأمر؟

"الرياضة تحتاج للوحدة وضبط هذا الأمر. بمجرد حدوث ذلك، لن تكون هناك مشكلة".