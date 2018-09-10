"كلمة شرف" تبقي كيروش على رأس الجهاز الفني لمنتخب إيران

سيقود كارلوس كيروش إيران في أول مباراة دولية يخوضها منتخبها بعد كأس العالم لكرة القدم في روسيا عندما يلتقي مع مستضيفه منتخب أوزبكستان غدا الثلاثاء رغم إخفاق الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتمديد التعاقد مع المنتخب المصنف الأول آسيويا.

تخوض إيران المواجهة أمام أوزبكستان التي يدربها هيكتور كوبر في إطار استعداداتها للمشاركة في كأس آسيا بالامارات في يناير/ كانون الثاني حيث تسعى إيران للفوز باللقب القاري لأول مرة منذ 1976.

ولم يتوصل كيروش والاتحاد الإيراني للعبة حتى الآن لاتفاق لتمديد التعاقد الحالي رسميا مع المدرب البرتغالي.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich كيروش: المنتخب الإيراني مستعد لتحقيق أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم

وقال كيروش في مؤتمر صحفي ،اليوم الاثنين، "هناك كلمة شرف لكننا لم نتوصل بعد لتمديد العقد رسميا"، بحسب مانقلت "رويترز".

ويحظى كيروش بشعبية كبيرة في إيران بعدما قاد المنتخب للتأهل لكأس العالم في البرازيل 2014 وكذلك لنهائيات روسيا هذا العام وهي المرة الأولى التي تتأهل فيها إيران لنسختين متتاليتين لكأس العالم.

لكن علاقته مع مسؤولي الاتحاد الإيراني للعبة شهدت توترا على مدار ولايته التي استمرت سبع سنوات ونصف.

وفي مايو/ أيار أعلن كيروش انه لن يستمر في منصبه بعد كأس العالم في روسيا بعدما عرض الاتحاد الايراني تمديد عقده حتى نهاية كأس آسيا فقط.

وكان كيروش يأمل في التوصل إلى اتفاق يبقيه والجهاز المعاون حتى نهائيات كأس العالم 2022.