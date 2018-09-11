برشلونة يقترب من خوض مباراة في الليغا على الأراضي الأمريكية

اقتربت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من تنفيذ خطتها بإقامة مباراة برشلونة حامل اللقب مع جيرونا في ميامي بالولايات المتحدة.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان "تقدم برشلونة وجيرونا بطلب إلى الاتحاد الإسباني لخوض مباراة جيرونا ضد برشلونة المقرر إقامتها في 26 يناير/ كانون الثاني في ملعب هارد روك في ميامي".

وأضاف البيان "تم إرسال الخطاب الموقع من جوسيب ماريا بارتوميو وديلفي جيلي وخافيير تيباس رؤساء برشلونة وجيرونا ورابطة الدوري الإسباني على الترتيب مساء الاثنين".

وأكدت الرابطة أن الطلب جاء بعد اجتماع عقد يوم الاثنين بين ممثلي رابطة الدوري الإسباني ورابطة لاعبي كرة القدم في إسبانيا.

.@FCBarcelona, @GironaFC & #LaLiga seek permission from the RFEF to stage match in the US. — LaLiga (@LaLigaEN) September 11, 2018

وسبق لرابطة اللاعبين أن اعترضت على إبرام صفقة ضخمة الشهر الماضي تتضمن إقامة مباراة واحدة كل موسم في أمريكا الشمالية على مدار 15 عاما.

وأوضحت رابطة اللاعبين أنها بعدما عبرت لرابطة الدوري عن غضبها من عدم إبلاغها بخطط الرابطة فإنها التزمت بإعداد تقرير شامل على أثر خوض مباريات في أمريكا على اللاعبين.

وأضافت رابطة اللاعبين أن الكلمة الأخيرة في خوض اللقاء من عدمه ستتوقف على رأي اللاعبين أنفسهم.

وإلى جانب ضرورة الحصول على موافقة الاتحاد الإسباني فإنه ينبغي أيضا موافقة الاتحاد الأوروبي للعبة والاتحاد الأمريكي للعبة وكذلك اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي.