روسية وأختها بطلتا مسابقة الجمباز الإيقاعي ومشاركة لبنانية في القائمة

فازت المتسابقة الروسية، دينا أفيرينا، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم بالجمباز الإيقاعي المقامة في العاصمة البلغارية صوفيا.

© Sputnik . Maksim Bogodvid جمال الجمباز الإيقاعي في روسيا 13

واستطاعت دينا تصدر القائمة بعد تجاوزها المتسابقات الأخريات، حيث حصلت على 20.850 نقطة مقارنة بالمتسابقة الإسرائيلية لينا أشرام التي حصلت على المركز الثاني بعد أن حصدت 20.000 نقطة.

وحصلت أخت البطلة دينا، أرينا أفيرينا، على المركز الثالث بعد حصولها على 19.700 نقطة.

وكما سجلت البطولة مشاركة عربية وحيدة عبر المتسابقة اللبنانية أليسا صادق التي حصلت على المركز 50 وحصدت 10.300 نقطة.