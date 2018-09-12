صورة جديدة تشعل خلافا بين محمد صلاح واتحاد الكرة

أزمة جديدة بين محمد صلاح لاعب ليفربول واتحاد الكرة المصري، شهدتها الساعات الماضية بسبب صورة تم تداولها للاعب دون الحصول على سماح بنشرها.

ووفقا لما نقله موقع "يالاكورة" المصري، نظم كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، احتفالية صغيرة بمناسبة ترشح محمد صلاح للقائمة النهائية بجائزة أفضل لاعب في العالم.

© REUTERS / Jim Dedmon بعيدا عن الرياضة... محمد صلاح يوجه سؤالا لمتابعيه

وقال مصدر للموقع، إن كردي أحضر "كعكة" من أحد الأماكن المملوكة له، قبل أن يقوم الحساب الرسمي للمتجر بنشر صورة صلاح ولاعبي المنتخب أثناء الاحتفال.

وأثار الأمر غضب رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، خاصة وأن الأمر يأتي عقب أيام من حل أزمة كبيرة كانت قد اندلعت بين الطرفين على هامش مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2018.

يذكر أن رامي عباس ومحمد صلاح، كانا طرفا في أزمة مشابهة بسبب استغلال اتحاد الكرة صورة صلاح ووضعها على طائرة منتخب مصر برعاية شركة اتصالات منافسة لتلك التي ترعى اللاعب.