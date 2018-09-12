تركي آل الشيخ يهدد بانسحاب بيراميدز من الدوري المصري

هدد تركي رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري، اليوم الأربعاء، بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة إذ لم يتم الموافقة على مطالبه.

وأشار تركي آل الشيخ إلى أنه سينسحب من بطولة الدوري الممتاز في حالة عدم السماح له باستقدام حكام أجانب خلال المباريات المقبلة.

واعترض آل الشيخ بين شوطي مباراة بيراميدز والجونة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز على المستوى التحكيمي.

وقال تركي آل الشيخ في منصور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أثناء تأخر فريقه أمام الجونة الصاعد حديثا بهدف نظيف: "بيراميدز يا حكام أجانب يا انسحاب".

وكان آل الشيخ غرد أيضا خلال المباراة، بعد إلغاء هدف للاعب بيراميدز كينو، " ولازال التحكيم في غيبوبه!".

وتابع: "إذا المقصود إبعاد بيراميدز بطرق غير الملعب… ده يأثر على اسم وقوة الدوري المصري".

وتولى إدارة المباراة، عبد العزيز السيد حكما رئيسيا، ويعاونه عبد الفتاح عريشة وأحمد صلاح، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من محمد حسن ومحمد صابر حكما خامسا.

وشهدت المباراة بعض الكرات المثيرة للجدل كان من بينها احتساب تسلل مشوك في صحته على البرازيلي كينو خلال الشوط الأول، كما طالب لاعبو بيراميدز بركلتي جزاء في الشوط الثاني.