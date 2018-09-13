غوارديولا يتحدث عن النادي الذي يريد أن ينهي فيه مسيرته التدريبية

تحدث المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، عن النادي الذي يرغب في قيادته بنهاية مسيرته التدريبية.

صرح غوارديولا في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية بأنه يريد أن ينهي مسيرته التدريبية في أكاديمية برشلونة.

صاحب الـ47 عاما قال: "كما تعلمون كل شيء ينتهي في المكان الذي بدأ منه، وأنا بدأت في الأكاديمية".

© REUTERS / ALBERT GEA فالفيردي يسير على خطى غوارديولا في برشلونة

يذكر بأن غوارديولا بدأ مشواره التدريبي مع الفريق الرديف لبرشلونة، وليعيّن بعدها مدربا للفريق الأول، وقاد النادي للفوز ببطولة الدوري الإسباني 3 مرات في أربعة مواسم،

بالإضافة لفوزه بكأس الملك مرتين ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية وبطولة أندية العالم.

وتولى تدريب بايرن ميونيخ الألماني من عام 2013 وحتى 2016، لينتقل بعدها لتدريب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي منذ 2016 وحتى الوقت الحالي.