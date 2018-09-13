25 ثانية بالأبيض والأسود...ماالسبب من بث مباراة إنجلترا وسويسرا من دون ألوان(فيديو)

شهدت المباراة الودية الدولية بين منتخبي إنجلترا وسويسرا، حدثا فريدا من نوعه تمثل بنقل أول 25 ثانية من المباراة باللونين الأبيض والأسود.

قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ببادرة من أجل إحياء الذكرى الـ25 لتأسيس منظمة "كيك إت آوت" المناهضة للعنصرية.

حيث تمكن متابعو المباراة على شاشات التلفزيون من مشاهدة الثوان الـ25 الأولى من عمر المباراة باللونين الأبيض والأسود، الثوان هذه تمثلت بدخول لاعبي كلا المنتخبين أرضية الملعب.

Thank you to @SkySports for joining us in honouring @kickitout's 25th anniversary for the opening of tonight’s @England game. 👊#KickItOut25 pic.twitter.com/ViNciwuyhN — The FA (@FA) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

كما قام لاعبو المنتخب الإنجليزي بارتداء قمصان وملابس تحمل شعار المنظمة.

من جهته تحدث رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإنجليزي، بول إيلوت، في بيان قال فيه: "لطالما كان لهذه المنظمة دور محوري في تحفيز المساعي الرامية لإحداث التغيير على مستوى الكرة الإنجليزية داخل وخارج الملعب".

وتابع قائلا: "نحن سعداء للاحتفال بعملهم، الذي يطمح لتعميم كرة القدم وجعلها متاحة للجميع".

يذكر بأن منظمة "كيك إت آوت" تعمل على محاربة العنصرية في كرة القدم، بحسب ما نقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.