الكويت تختار مدربة إيرانية لقيادة منتخبات نسائية

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء 12 أيلول/ سبتمبر، عن التعاقد مع المدربة الإيرانية شهرزاد مظفر لقيادة منتخبات كرة القدم النسائية للصالات.

وقالت عضو مجلس الإدارة بالاتحاد ورئيسة لجنة كرة القدم النسائية فاطمة حيات في بيان صحفي، إن اختيار المدربة مظفر جاء لما تملكه من سيرة ذاتية مميزة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضافت رئيسة لجنة كرة القدم النسائية أن أبرز إنجازات المدربة مظفر تحقيق لقب بطولة آسيا لصالات السيدات مع منتخب إيران في مايو/ أيار الماضي.

ولفتت حيات إلى إن المدربة ستقوم بعمل دورات تدريب معتمدة من الاتحاد الآسيوي لإعداد مدربات وطنيات بالاضافة الى مساندة اللجنة النسائية بالإعداد للدوري النسائي الأول للصالات.