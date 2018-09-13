(فيديو)مهاجم برشلونة ذو الأصول العربية يتورط في خلاف مع ناد ليلي

نشب خلاف حاد بين مهاجم نادي برشلونة الإسباني، ذي الأصول المغربية منير الحدادي، وإدارة ناد ليلي خلال احتفال اللاعب بعيد ميلاده.

فبحسب صحيفة "El Mundo"الإسبانية، فإن سبب الخلاف يعود لرفض اللاعب دفع فاتورة الحفل الباهض الذي تجاوزت قيمته 16 ألف جنيه استرليني.

حيث تجاوز عدد المدعوين الـ40 شخصا.

ليقوم اللاعب في النهاية بدفع قيمة الفاتورة بعد تدخل السلطات المحلية تجنبا لتصعيد الخلاف.

Así fue la fiesta en la que el futbolista Munir se negó a pagar una factura de 16.000 euros https://t.co/ZPTX9fsKy7 pic.twitter.com/wEH1NlEquh — El Mundo Madrid (@ElMundo_Madrid) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وكان المغربي قد احتفل بعيد ميلاده في أحد النوادي الليلية الشهيرة في العاصمة الإسبانية مدريد والذي يعرف باسم تيفاني.

يذكر بأن عقد اللاعب مع النادي الإسباني يمتد لغاية يونيو/حزيران 2019، ويبلغ من العمر 22 سنة.