مدرب لايبزج يطبق نظاما مبتكرا لعقاب لاعبيه

أعلن رالف راجنيك، مدرب لايبزج، عن تطبيقه نظام جديد لعقاب لاعبيه غير الملتزمين بتعليماته مع الفريق.

كشف راجنيك في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية على وضعه "عجلة حظ" في غرف خلع الملابس الخاصة بلايبزج، وعلى أساسها يتم عقاب اللاعب المخالف للتعليمات.

وحول اختيار راجنيك لهذه الطريقة، بانه أراد الخروج عن المألوف في العقوبات التي تتعلق ببعض الأمور مثل عدم الحديث بالألمانية أو الإنجليزية بين اللاعبين.

RB Leipzig head coach Ralf Rangnick uses a spinning wheel to determine player punishments, which include:



— Work in club shop

— Serve food in team cafeteria

— Guide stadium tours

— Mow grass on training pitches

— Buy gifts for club staff

— Train in a tutu



(Image via @BILD)



. pic.twitter.com/rBwsn7Xg02 — Tony Mabert (@TonyMabertESPN) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

هذا وتشمل قائمة العقوبات العمل بائعا في متجر النادي، أو كمساعد في الجهاز الفني بفرق الشباب، أو تعبئة قوارير المياه قبل التدريبات.

وبحسب رأي راجنيك فإن هذه الأمور تغضب اللاعبين أكثر من العقوبات التقليدية مثل الغرامات المالية وتجعلهم يمتثلون للتعليمات.