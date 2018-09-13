كم تساوي دقيقة التأخير في نادي واتفورد

ابتكر مدرب نادي واتفورد الإنجليزي، خافي جارسيا، قاعدة جديدة مع لاعبي فريقه، من أجل منع تأخر اللاعبين عن التدريبات، حيث يجعلهم يدفعون الأموال عن كل دقيقة تأخير.

وبحسب إذاعة بي بي سي سبورت، قرر المدرب الإسباني تغريم لاعبيه 100 جنيه إسترليني (113 يورو)، عن كل دقيقة تأخير على التدريبات.



© REUTERS / LEON KUEGELER مدرب لايبزج يطبق نظاما مبتكرا لعقاب لاعبيه

وقال مهاجم واتفورد، تروي ديني، إن "اللاعبين كانوا يحددون القواعد والغرامات، لكن هذا العام سيضع المدرب الغرامات، وأسوأها يتمثل في فرض 100 جنيه إسترليني غرامة عن كل دقيقة تأخير على المران".

وحاز المدرب الإسباني، الذي تولى تدريب واتفورد الموسم الماضي خلفا للبرتغالي ماركوس سيلفا، على احترام اللاعبين بفضل طريقته والنتائج التي حققها مع الفريق، حيث قاد واتفورد للفوز في أول أربع مباريات بالبريميرليج.

وأضاف ديني أن جارسيا "غير نظام التغذية والآلات الرياضية وطريقة تدريبنا".

ويستضيف واتفورد بعد غد، السبت، مانشستر يونايتد، في خامس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحاول الحفاظ على سلسلة الانتصارات التي جعلت الفريق يشارك ليفربول وتشيلسي صدارة البريميرليغ.