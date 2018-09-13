كم تساوي دقيقة التأخير في نادي واتفورد

وبحسب إذاعة بي بي سي سبورت، قرر المدرب الإسباني تغريم لاعبيه 100 جنيه إسترليني (113 يورو)، عن كل دقيقة تأخير على التدريبات.
وحاز المدرب الإسباني، الذي تولى تدريب واتفورد الموسم الماضي خلفا للبرتغالي ماركوس سيلفا، على احترام اللاعبين بفضل طريقته والنتائج التي حققها مع الفريق، حيث قاد واتفورد للفوز في أول أربع مباريات بالبريميرليج.
وأضاف ديني أن جارسيا "غير نظام التغذية والآلات الرياضية وطريقة تدريبنا".
ويستضيف واتفورد بعد غد، السبت، مانشستر يونايتد، في خامس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحاول الحفاظ على سلسلة الانتصارات التي جعلت الفريق يشارك ليفربول وتشيلسي صدارة البريميرليغ.
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