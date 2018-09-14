رونالدو يقلد مراسلا تلفزيونيا بطريقة مضحكة (فيديو)

تداول ناشطون على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للبرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، وهو يقلد ساخرا مراسل إحدى القنوات التلفزيونية.

يظهر مقطع الفيديو المراسل التلفزيوني، وهو يقوم ببث مباشر بتغطية تمارين النادي الإيطالي، ليظهر خلفه فجأة البرتغالي وليبدأ بتقليد المراسل بطريقة ساخرة دون أن ينتبه له الصحفي.

يذكر بأن البرتغالي انتقل من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني إلى النادي الإيطالي، بصفقة وصلت لـ100 مليون يورو تقريبا.

وفاز البرتغالي بقميص النادي الإسباني بأربع بطولات لدوري الأبطال الأوروبي، ومرتين ببطولة الدوري الإسباني وثلاث مرات ببطولة أندية العالم.