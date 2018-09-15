بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وفولهام (3-0) في الدوري الإنجليزي

فاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه فولهام، اليوم السبت، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

سجل أهداف السيتي كل من، ليروي ساني، ودافيد سيلفا، ورحيم ستيرلينج، بالدقائق (2 و21 و47).

بهذا الفوز رفع مان سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

