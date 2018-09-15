البريطاني ييتس يقترب من حسم لقب سباق إسبانيا للدراجات

ضمن البريطاني سايمون ييتس بشكل كبير الفوز بسباق إسبانيا للدراجات بإنهائه في المركز الثالث بالمرحلة 20 وقبل الاخيرة اليوم السبت.

© Sputnik . Aleksei Filippov تأجيل إقامة سباق فورمولا 1 في ميامي

وافلت متسابق فريق ميتشلتون-سكوت من نهاية شاقة للمرحلة الجبلية عند قمة كوي دي لا جايينا وسيخوض المرحلة الأخيرة التي تشمل الطواف في شوارع مدريد وهو يتصدر الترتيب العام بفارق دقيقة واحدة و46 ثانية عن اقرب مطارديه. وفقا لـ "رويترز".

ويقترب ييتس من إكمال اكتساح غير مسبوق للمتسابقين البريطانيين للسباقات الكبرى هذا العام عقب فوز كريس فروم بسباق إيطاليا وجيرينت توماس بسباق فرنسا.

وانهى الإسباني انريك ماس متسابق كويك ستيب فلورز والكولومبي ميجيل انخيل لوبيز متسابق استانة في المركزين الأول والثاني اليوم ليضعا نفسيهما ضمن قائمة الترتيب العام قبل مرحلة واحدة على النهاية.