بالفيديو... إبراهيموفيتش يحرز هدفا عالميا ويطلق تصريحا مثيرا

ظهر اللاعب السويد زلاتان إبراهيموفيتش، نجم لوس أنغلوس جلاكسي، أمس السبت، كعادته دائما مثير للجدل، سواء داخل الملعب أو خارجه، حيث سجل هدفا عالميا وأطلق تصريحا مثيرا عقب اللقاء.

وبحسب موقع جول العالمي نجح النجم السويدي في تسجيل هدفه رقم 500 في مسيرته خلال مباراة فريقه لوس أنغلوس جالاكسي أمام مضيفه تورنتو، والتي انتهت بفوز الأخير "5-3" في مواجهة مثيرة.

إلا أن إبرا تفرغ للحديث إلى الصحفيين في المنطقة المختلطة بعد اللقاء، وعلق على المباراة قائلا: "تمتنعنا بثقة زائدة ولم نلتزم بالخطة، وقد عاقبونا.. الهدف الرابع كان صعبا بعد أن عدنا في النتيجة، ولكن أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، والفتية يجب أن ينالوا الإشادة لما فعلوه".

ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv — LA Galaxy (@LAGalaxy) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

كما أشاد بإنجازه الشخصي، "إنه أمر رائع على المستوى الشخصي، إنه شيء عظيم، لا أدري كم من الأشخاص سجلوا 500 هدفا في مسيرتهم، ولكني واحد منهم، لكان شعوري أفضل إن فزنا بالمباراة، ولكني فعلتها على أي حال، وليس هناك ما أختبئ منه".

ليقوم المراسل بإخباره أنها أول مرة يشاهد فيها هدفا لفريق زائر يحظى بتحية الجمهور صاحب الأرض، وهنا جاء رد مثير من إبرا: "ولكنها ليست المرة الأولى التي أحظى فيها بتحية الجمهور الآخر، أشعر أن جماهير الفرق الأخرى تستمتع برؤيتي، يتظاهرون بإطلاق الصافرات، ولكنهم لا يطلقونها حقا، فهم يفعلون هذا فحسب لرغبتهم في إظهار الولاء لفريقهم، ولكني أعلم أنهم جماهيري من أعماقهم".

مضيفا: "أنا سعيد لجماهير تورنتو أنهم تمكنوا من رؤية شيء لم يسبق أن شاهدوه".

كما تحدث عن ردود الأفعال لهدف الرائع: "لا أريد أن أظهر كثيرا من الإيجابية، لأني خسرت المباراة، لم أشاهد فيديو الهدف بعد، ولكني تلقيت عدة رسائل تقول أنني مجنون بالكامل، وهذا يعني أنني قمت بعمل جنوني".

Reporter: "That's the first time I've seen an away goal get a standing ovation. What does that mean to you?"@Ibra_official: "It's not the first time I've gotten a standing ovation from the away team." pic.twitter.com/ra4TNOqBQR — LA Galaxy (@LAGalaxy) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

وكان زلاتان قد دخل في مشادة كلامية مع مايكل برادلي لاعب تورنتو في الثواني الأخيرة من اللقاء، وقال في هذا الصدد: "(برادلي) يعتقد أنه فيلسوف كرة القدم، لدي أهداف أكثر من المباريات التي خاضها، عليه أن يتبع قواعدي".

لاحقا رد برادلي في تصريحات للصحفيين: "أنتم مهتمون بزلاتان جدا هذه الأيام؟".

مضيفا: "لست مهتما بزلاتان، كل ما يهمني هو النقاط الثلاث".

