مدرب ليفربول يتحدث عن سر انفجاره غاضبا... وخلافات محمد صلاح وساديو ماني

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سر انفجاره غاضبا خلال لقاء لفريقه مع توتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي، وحقيقة وقوع خلافات بين نجمي فريقه محمد صلاح وساديو ماني.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية: "ما زلنا نحاول أن نبذل مجهودا كبيرا لتقديم أداء رائع هذا الموسم".

© REUTERS / PETER POWELL بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام (2-1) في الدوري الإنجليزي

وتابع مدرب ليفربول "كنت لا أرغب في الفوز بتلك المباراة بأربعة أو خمسة أهداف، لكني كنت أود قتل المباراة، لذلك كنت أنفجر غاضبا في اللاعبين، خاصة مع ظهور حالة عدم التفاهم مع بعض منهم".

ومضى: "دخل فينا هدف في الوقت بدل من الضائع، وكدنا أن نفقد نقاط المباراة الثلاث، وأعتقد أن تلك نتيجة كنا لا نستحقها، لذلك كنت غاضبا".

واستطرد: "أحب أن أقول إن هذه هي المرة الأولى في حياتي، التي انفجر غاضبا بمثل تلك الطريقة، وهذا أمر تكره زوجتي".

يذكر أن ليفربول فاز على توتنهام في مباراة مقامة على ملعب ويمبلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

صلاح ماني

وقال كلوب: "كان يمكن لفريق ليفربول أن يسجل 6 أهداف لو كان التفاهم بين محمد صلاح وساديو ماني كان غير مكتملا بصورة كبيرة".

وأظهر مقطع فيديو كلوب وهو يصرخ غاضبا عند خط التماس، بعدما فضل ماني ألا يمرر لصلاح المنفرد بالمرمى، فيما أهدر فرصة هدف مؤكدة لفريقه.

Liverpool fans spotted what kept happening with Mane and Salah against Tottenham…



Something is definitely going on! 🤔👀https://t.co/PnmIBar8UL pic.twitter.com/Pgtc2JTkL8 — SPORTbible (@sportbible) September 15, 2018

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وقال كلوب: "ليس هناك خلافا بينهما، بل هو مجرد طمع إيجابي، وهذا طبيعي أنا أريدهم جميعا أن يسجلوا ويشجعوهم من أجل القيام بذلك".

وأضاف: "لكن هنا لحظات معينة ينبغي عليهم فيها أن يجب عليهم جميعا التعاون، ربما يكون هذا مجرد موقف عارض".

ومضى:

"لا أعتقد أن ذلك يمكن أن يشكل تهديدا على الفريق".

وقدم محمد صلاح (25 عاما)، الموسم الماضي موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" وأفضل لاعب بالبطولة، وسجل نحو 44 هدفا مع الريدز في جميع المسابقات، ما دفع النادي الإنجليزي لتمديد عقده ومنحه راتبا قياسيا، بعدما تزايدت تقارير عديدة حول احتمال انتقاله وربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وأندية عديدة كبرى، كما ترشح إلى جائزة أفضل لاعب في العالم بجانب كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتيش.