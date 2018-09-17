قرار عراقي رسمي بشأن "رباعية السعودية"

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم المشاركة رسميا في البطولة الدولية الرباعية المقرر إقامتها في السعودية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبحسب ما نشرته "السومرية نيوز"، فإن المنتخب الوطني العراقي سيخوض مباراتين أمام السعودية، في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر، وأمام الأرجنتين في السادس عشر من الشهر ذاته.

ويشارك في البطولة التي ستقام في الفترة من 12-16 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، منتخبات البرازيل والأرجنتين والسعودية والعراق.

وعقد اتحاد الكرة عقد اجتماعا، ظهر اليوم الاثنين، في فندق بغداد من أجل بحث ومناقشة عدة أمور مهمة، وفقا للسومرية.

وأفاد الاتحاد بأنه قرر المشاركة رسميا في البطولة الرباعية من أجل الاحتكاك بمنتخبات كبيرة، وكذلك بسبب العوائد المالية التي تحققها مشاركة العراق في البطولة.

ومن المقرر أن يعتذر اتحاد الكرة العراقي لاتحادي لبنان وعمان عن خوض مباراتين وديتين أمامهما، لأن موعد إقامة البطولة يتعارض مع موعد هاتين المباراتين.