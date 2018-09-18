رسالة من كلوب للاعبي ليفربول قبل بدء مشوار دوري الأبطال

يبدأ ليفربول مشواره في دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد.

وكتب كلوب عبر عموده "هذا آنفيلد" عن اللقاء المرتقب: "لا نركز على الوصول للمباراة النهائية. ما فعلناه الموسم الماضي لا يثير اهتمامي، لأنه غير مهم من منظور كرة القدم. حينما بدأنا مشوار البطولة الماضية، لم نكن نفكر في النهائي. التفكير في مدى التقدم الذي سنحققه قبل بدء المشوار، سيكون بلا جدوى".

© REUTERS / PHIL NOBLE مدرب ليفربول يتحدث عن سر انفجاره غاضبا... وخلافات محمد صلاح وساديو ماني

"الفوائد التي يمكننا الاستفادة بها من الموسم الماضي، هي التجارب الجماعية التي شاركناها جميعاً. يمكننا الاعتماد على الشعور بالمتعة. نحن نستفيد من أنه ليس لدينا ما نخشاه".

"أريد الثناء على لاعبي فريقي. أنشأنا لأنفسنا قاعدة صلبة في الدوري الإنجليزي. لقد أدرك الفريق بأكمله أنه من الضروري الحفاظ على المعايير المطلوبة خلال التدريبات. الجميع يدركون أنه يجب عليهم أن يكونوا مستعدين في كل لحظة".

يذكر أن ليفربول خسر نهائي، العام الماضي، أمام ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف.