الخليفي يزور ليفربول بالورود قبل لقاء فريقه (صور+فيديو)

وضع رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، الزهور بجانب نصب تذكاري في مدينة ليفربول الإنجليزية تخليدا لضحايا كارثة هيلسبورو.

قام الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان بزيارة نصب تذكاري لضحايا كارثة هيلسبورو في مدينة ليفربول الإنجليزية.

زيارة الخليفي تزامنت مع اللقاء المرتقب الذي سيواجه فيه ناديه الباريسي نادي ليفربول ضمن إطار مباريات دوري الأبطال في دوري المجموعات.

PSG president Nasser Al-Khelaïfi paid his respects to the victims of the Hillsborough disaster while visiting Anfield. #LFCPSG pic.twitter.com/y8e4UWki0N — Paris Saint-Germain (@PSG_English) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

يذكر بأن آخر لقاء جمع الفريقين كان منذ 21 عاما، وأهل فيه النادي الباريسي بحصيلة مبارتي الذهاب والإياب على حساب النادي الإنجليزي.

In memory of the Hillsborough victims#LFCPSG pic.twitter.com/wFPbv5YslR — Paris Saint-Germain (@PSG_English) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

يذكر بأن كارثة هيلسبورو، ذهب ضحيتها 96 شخصا من مشجعي ليفربول سحقا تحت الأقدام في تدافع أمام الأسياج الأمنية باستاد هيلسبورو خلال مباراة الدور قبل النهائي ببطولة كأس إنجلترا بين ليفربول ونوتنغهام فورست في 15 أبريل/نيسان من عام 1989.