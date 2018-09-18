نجم باريس سان جيرمان: هذه حقيقة ريال مدريد بدون رونالدو

تحدث النجم البرازيلي داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قوة نادي ريال مدريد الإسباني، ورحيل نجمه كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، قال ألفيس: "أعتقد أنه على عكس ما يعتقده الجميع، ريال مدريد أصبح أكثر قوة كفريق بدون كريستيانو".



© REUTERS / ALBERTO LINGRIA بعد تسجيله لأول مرة مع يوفنتوس... رونالدو يلقي باللوم على ريال مدريد

وأضاف نجم السامبا: " ريال مدريد أصبح أصعب مما كان عليه من قبل، وأصبحت الأمور أكثر تعقيدا على المنافسين الذين كانوا يركزون على رونالدو، والآن الفريق أكثر خطورة على الأقل بالنسبة لطريقة اللعب".

وتابع: "الميرنجي أكثر جماعية الآن، ومن الواضح أن رحيل رونالدو خسارة فادحة، لكن ريال مدريد يظل ريال مدريد".

وأردف مدافع باريس سان جيرمان: "الأشخاص يريدون دائما تحديات جديدة ولم يفاجئني رونالدو بأنه رحل، لقد فعل أشياء عظيمة في مدريد، والآن يريد تكرار ذلك في مكان آخر".

وأتم: "أعتقد أن رونالدو مثلي حين كنت في برشلونة، لقد كان يشعر بالراحة للغاية، ويعتقد الآن أنه في حاجة إلى تحد جديد".

واختتم: "باريس سان جيرمان يحتاج إلى روح وعقلية مختلفة، لكن لدي مشاعر وأشياء جيدة تتحسن هنا".