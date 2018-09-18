نجم باريس سان جيرمان: هذه حقيقة ريال مدريد بدون رونالدو

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، قال ألفيس: "أعتقد أنه على عكس ما يعتقده الجميع، ريال مدريد أصبح أكثر قوة كفريق بدون كريستيانو".
وتابع: "الميرنجي أكثر جماعية الآن، ومن الواضح أن رحيل رونالدو خسارة فادحة، لكن ريال مدريد يظل ريال مدريد".
وأردف مدافع باريس سان جيرمان: "الأشخاص يريدون دائما تحديات جديدة ولم يفاجئني رونالدو بأنه رحل، لقد فعل أشياء عظيمة في مدريد، والآن يريد تكرار ذلك في مكان آخر".
وأتم: "أعتقد أن رونالدو مثلي حين كنت في برشلونة، لقد كان يشعر بالراحة للغاية، ويعتقد الآن أنه في حاجة إلى تحد جديد".
واختتم: "باريس سان جيرمان يحتاج إلى روح وعقلية مختلفة، لكن لدي مشاعر وأشياء جيدة تتحسن هنا".
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