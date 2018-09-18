3 مصارعين كبار يتنافسون على "الجوهرة الملكية" في السعودية

وذكرت المنظمة الأمريكية، لكل محبي المصارعة في الشرق الأوسط، أنها ستنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة السعودية، "نزالا ثلاثيا" في المملكة، يجمع بين 3 من كبار نجوم المصارعة الحرة.
وسيقام النزال الثلاثي المرتقب، في 2 نوفمبر، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في السعودية.
عرض WWE Crown Jewel يوم 2 نوفمبر في المملكة العربية السعودية— WWE MENA (@WWEmena) September 18, 2018
تفاصيل العرض: https://t.co/MWENkAWF7P#WWECrownJewel @gsaksa @WWE pic.twitter.com/n8LxTXoHXo
وقالت "WWE" في بيانها، أن رئيسها، فينس ماكمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، المشجعين من حول العالم "للاحتفال بهذا الحدث الفريد، الذي يأتي بعد عرض "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في أبريل الماضي، وبيعت تذاكره بالكامل، هذا هو ثاني حدث يقام في المملكة وهو جزء من الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية".
وسيتم بث مباراة "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel" عبر شاشة "WWE نتوورك"، التابعة لشبكة "أو إس إن" التلفزيونية المشفرة.
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