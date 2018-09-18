3 مصارعين كبار يتنافسون على "الجوهرة الملكية" في السعودية

أعلنت منظمة المصارعة العالمية "WWE"، أمس الثلاثاء، رسميا عن عودتها من جديد إلى الملكة العربية السعودية، من أجل إقامة مباراة فيها، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وذكرت المنظمة الأمريكية، لكل محبي المصارعة في الشرق الأوسط، أنها ستنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة السعودية، "نزالا ثلاثيا" في المملكة، يجمع بين 3 من كبار نجوم المصارعة الحرة.

© AP Photo / Amr Nabil بالفيديو... تعرف على الفائز في مباراة "أعظم رويال رامبل" في السعودية

وسيتنافس كل من بروك ليسنر ورومان راينز وبرون سترومان، في المباراة، على الفوز بكأس ستمنحه "WWE" للمرة الأولى في تاريخها، وهو "الجوهرة الملكية".

وسيقام النزال الثلاثي المرتقب، في 2 نوفمبر، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في السعودية.

وقالت "WWE" في بيانها، أن رئيسها، فينس ماكمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، المشجعين من حول العالم "للاحتفال بهذا الحدث الفريد، الذي يأتي بعد عرض "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في أبريل الماضي، وبيعت تذاكره بالكامل، هذا هو ثاني حدث يقام في المملكة وهو جزء من الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية".

وسيتم بث مباراة "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel" عبر شاشة "WWE نتوورك"، التابعة لشبكة "أو إس إن" التلفزيونية المشفرة.