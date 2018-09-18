بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (3-2) بدوري أبطال أوروبا

فاز نادي ليفربول الإنجليزي على ضيفه باريس سان جيرمان، بثلاثية مقابل هدفين، اليوم الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.