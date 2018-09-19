رد فعل محمد صلاح بعد هدف فريمينيو "القاتل"... غضب أم احتفال (فيديو)

شهد انتصار ليفربول الإنجليزي القاتل على باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، حالة من الجدل، بسبب رد فعل اللاعب المصري محمد صلاح على هدف البرازيلي فريمينيو القاتل.

وتمكن ليفربول من الفوز في اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بفضل هدف فريمينيو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، فيما لم يقدم محمد صلاح الأداء المنتظر منه، ما اضطر المدير الفني للفريق، يورجن كلوب لاستبداله في نهاية اللقاء.

© REUTERS / PETER POWELL بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان (3-2) بدوري أبطال أوروبا

وأظهرت لقاء الفيديو رد فعل محمد صلاح، عقب هدف فريمينيو، حيث ظهر في لقطة أثارت جدلا غاضبا ويلقي بزجاجة المياه على الأرض.

وشهدت اللقطة ردود أفعال عديدة، وتناقلتها وسائل إعلام بريطانية عديدة، وقال عدد من جمهور ليفربول إن صلاح يبدو كمن يندب حظه على أدائه السيء في اللقاء.

ولكن دافع آخرون عن محمد صلاح، وقالوا إن اللقطة تم اجتزائها، حيث هي لم تعبر عن شعور محمد صلاح الحقيقي، حيث نشر البعض لقطة أخرى عقب تسجيل الهدف مباشرة، والتي تظهر صلاح محتفلا بتسجيل الهدف، وبعدها يلقي بزجاجة المياه.

What was with @MoSalah celebration when #Firmino got the winner for @LFC against @PSG_inside?



Everyone else celebrated and Salah throws his water bottle 😂😂 pic.twitter.com/M7qnMXNPa6 — Gavin Rodda (@GavinRodda) September 18, 2018

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وقال عدد من مشجعي ليفربول إن محمد صلاح في اللقطة الأخيرة، يبدو وكأنه سعيد بالهدف، ويلقي بالزجاجة لتفجير شحنة التوتر، التي كانت تصيبه بسبب خوفه من عدم فوز ليفربول باللقاء.

Mo Salah's reaction to Bobby Firmino's goal just before he threw his water bottle on the floor. Keep those conspiracy theories going though 👍

pic.twitter.com/WRAka48yKB#LFCPSG #UCL — Roar Of The Kop (@_RoarOfTheKop_) September 18, 2018

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وقدم محمد صلاح (25 عاما)، الموسم الماضي موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" وأفضل لاعب بالبطولة، وسجل نحو 44 هدفا مع الريدز في جميع المسابقات، ما دفع النادي الإنجليزي لتمديد عقده ومنحه راتبا قياسيا، بعدما تزايدت تقارير عديدة حول احتمال انتقاله وربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وأندية عديدة كبرى، كما ترشح إلى جائزة أفضل لاعب في العالم بجانب كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتيش، لكنه لم يظهر الموسم الحالي بصورته المعهودة كالموسم الماضي، وغاب عن التهديف في آخر 3 مباريات لفريق ليفربول، ولم يسجل إلا هدفين فقط منذ افتتاحية الموسم في 12 أغسطس/آب.