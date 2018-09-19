مفاجأة بشأن ميسي ومباراة الأرجنتين والبرازيل التي ستقام في السعودية

كشفت تقارير صحفية إسبانية صادرة صباح اليوم الأربعاء، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، من العودة لصفوف منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "لن يذهب ميسي للمنتخب الأرجنتيني، خلال فترة التوقف الدولي، حيث يركز حاليا فقط مع برشلونة، على الرغم من أن الأمر ليس رسميا، حتى الآن".



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وتابعت الصحيفة، أن ميسي سيغيب بذلك عن مباراة التانجو ضد البرازيل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وينتظر برشلونة خوض مباريات مهمة ضد جيرونا وليجانيس وأتلتيك بيلباو وتوتنهام وفالنسيا وإشبيلية وإنتر ميلان وريال مدريد، خلال الأسابيع المقبلة، ولذلك يسعى ميسي لمساعدة البلوجرانا من أجل تحقيق أهداف الموسم.

وطالب ميسي بالحصول على فترة للتفكير بعد الإقصاء مع التانجو من نهائيات مونديال روسيا هذا الصيف، أمام المنتخب الفرنسي، من أجل تحديد موقفه النهائي من الاستمرار أو الاعتزال الدولي.