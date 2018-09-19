مفاجأة بشأن ميسي ومباراة الأرجنتين والبرازيل التي ستقام في السعودية

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "لن يذهب ميسي للمنتخب الأرجنتيني، خلال فترة التوقف الدولي، حيث يركز حاليا فقط مع برشلونة، على الرغم من أن الأمر ليس رسميا، حتى الآن".
وينتظر برشلونة خوض مباريات مهمة ضد جيرونا وليجانيس وأتلتيك بيلباو وتوتنهام وفالنسيا وإشبيلية وإنتر ميلان وريال مدريد، خلال الأسابيع المقبلة، ولذلك يسعى ميسي لمساعدة البلوجرانا من أجل تحقيق أهداف الموسم.
وطالب ميسي بالحصول على فترة للتفكير بعد الإقصاء مع التانجو من نهائيات مونديال روسيا هذا الصيف، أمام المنتخب الفرنسي، من أجل تحديد موقفه النهائي من الاستمرار أو الاعتزال الدولي.
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