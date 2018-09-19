بالفيديو... لحظة طرد كريستيانو رونالدو وبكائه أمام فالنسيا بدوري أبطال أوروبا

وقرر حكم مباراة يوفنتوس وفالنسيا طرد المهاجم البرتغالي صاحب الـ33 عاما، وذلك بعد اعتدائه بدون كرة على أحد مدافعي الفريق الإسباني.
وتعد تلك المباراة الأولى لرونالدو مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، منذ انتقاله خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.
#يوفنتوس_فالنسيا— Y_a_s_s_e_r_FalcoN (@YasserFalcon) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
طرد كريستيانو رونالدو!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/4faTNjhPnc
وبكى اللاعب البرتغالي عقب تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.
لقطة طرد كرستيانو رونالدو كاملة.. جدًا جدًا قاسية.
pic.twitter.com/BwMoHJoVIh
— footpall (@llkars) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
طرد ظالم على الاسطورة رونالدو ،..
لا شيء يستحق الطرد ، ورونالدو يبكي بسبب الطرد الظالم له!! pic.twitter.com/AkyxGFEfoZ— عمر الشبرم ㉝ ⓭ (@omar_alshbrm) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
طرد ظالم على الاسطورة رونالدو ،..— عمر الشبرم ㉝ ⓭ (@omar_alshbrm) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
لا شيء يستحق الطرد ، ورونالدو يبكي بسبب الطرد الظالم له!! pic.twitter.com/AkyxGFEfoZ
دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 0 × 0 فالنسيا | لقطة طرد رونالدو كـــاملة HD, رأيكم في الطرد ؟ 🤔🤔— انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
Via: @if24hd_ pic.twitter.com/LWHug5GCDI
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)