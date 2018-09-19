بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وفالنسيا (2-0) ولحظة طرد رونالدو في دوري الأبطال

فاز نادي يوفنتوس الإيطالي على نظيره فالنسيا الإسباني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الميستايا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

حصل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الجديد، على البطاقة الحمراء خلال الدقيقة 29 من عمر اللقاء، ليكون بذلك الطرد الأول خلال 154 مباراة لعبها بدوري أبطال أوروبا، والحادي عشر في تاريخه.

أحرز هدفي يوفنتوس ميراليم بيانيتش من ضربتي جزاء في الدقائق (45، 51).

دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 0 × 0 فالنسيا | لقطة طرد رونالدو كـــاملة HD, رأيكم في الطرد ؟ 🤔🤔



Via: @if24hd_ pic.twitter.com/LWHug5GCDI — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

بهذا الفوز يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 3 نقاط، يأتي بهم في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد المتصدر بفارق الأهداف.