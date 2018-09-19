بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وفالنسيا (2-0) ولحظة طرد رونالدو في دوري الأبطال

حصل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الجديد، على البطاقة الحمراء خلال الدقيقة 29 من عمر اللقاء، ليكون بذلك الطرد الأول خلال 154 مباراة لعبها بدوري أبطال أوروبا، والحادي عشر في تاريخه.
أحرز هدفي يوفنتوس ميراليم بيانيتش من ضربتي جزاء في الدقائق (45، 51).
دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 0 × 0 فالنسيا | لقطة طرد رونالدو كـــاملة HD, رأيكم في الطرد ؟ 🤔🤔— انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
Via: @if24hd_ pic.twitter.com/LWHug5GCDI
بهذا الفوز يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 3 نقاط، يأتي بهم في المركز الثاني خلف مانشستر يونايتد المتصدر بفارق الأهداف.
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