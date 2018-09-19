بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وروما في دوري الأبطال (3-0)

أكرم ريال مدريد وفادة ضيفه الإيطالي روما، بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

أحرز ثلاثية النادي الملكي إيسكو وغاريث بيل وماريانو دياز في الدقائق 45 و58 و91.

وتصدر ريال مدريد المجموعة السابعة مبكرا برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن سسكا موسكو وفيكتوريا بيلزن، بينما قبع روما في المركز الأخير برصيد خال من النقاط.