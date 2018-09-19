بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وليون (1-2) بدوري أبطال أوروبا

فاز نادي ليون الفرنسي على نظيره مانشستر سيتي بهدفين لهدف، مساء اليوم الأربعاء، في المبارة التي أقيمت على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، في افتتاح منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.