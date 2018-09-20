الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تصوت لاستعادة عضوية الهيئة الروسية في المنظمة

أكد رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، كريغ ريدي، اليوم الخميس، أن اللجنة التنفيذية للمنظمة صوتت بالأغلبية لصالح استعادة حقوق الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا)، التي كان قد تم اعتبارها في عام 2015 بأنها لا تلتزم بالقانون الدولي لمكافحة المنشطات.

© Sputnik . Sergei Guseyev بوتين: روسيا نفذت كافة مطالب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

موسكو — سبوتنيك . وقال ريدي في الحساب الرسمي للوكالة الدولية على "تويتر": "اليوم، وبأغلبية ساحقة من الأصوات، قررت اللجنة التنفيذية للوكالة استعادة وضع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات وفقا للتوصيات".

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن لجنة تحقيق مستقلة تابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، اتهمت روسيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بانتهاك قواعد الوكالة الخاصة بالمنشطات، وأوصت الاتحاد الدولي لألعاب القوى بإبعاد الرياضيين الروس عن المباريات التي ينظمها الاتحاد الدولي، بما في ذلك وعن مباريات ألعاب القوى خلال الألعاب الأولمبية عام 2016. وبالإضافة إلى إيقاف الرياضيين الروس، تم تعليق عمل مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، بعد إصدار قرار بأن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، لا تتجاوب مع معايير الوكالة الدولية. وتم سحب الاعتماد من مختبر موسكو فيما بعد.