إلغاء نزال للسوري شار بطل رابطة الملاكمة العالمية أمام نظيره الأمريكي

وأظهرت عينة شار المأخوذة في 31 أغسطس/ آب الماضي، اشتباه في وجود "مادتين محظورتين" ونظرا لضيق الوقت حتى فحص العينة الثانية توجب إلغاء النزال. وفقا لـ "رويترز".
وقال الملاكم الذي يعيش في مدينة كولونيا الألمانية في تصريحات صحفية "لا يمكنني شرح ما حدث وأنا أسأل نفسي كيف يحدث هذا".
وأضاف "لم أحصل أبدا على أية مادة محظورة. واجهت فيتالي كليتشكو وألكسندر بوفتكين وفزت بسبعة ألقاب، أنا رياضي شريف دائما، فلماذا أحصل على مواد قبل نزال ضد فريس أوكيندو".
وفاز شار (33 عاما)، الذي تفوق في 31 نزالا وخسر أربع مرات، بلقب رابطة الملاكمة العالمية عندما تغلب على الروسي ألكسندر أوستينوف العام الماضي.
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