إلغاء نزال للسوري شار بطل رابطة الملاكمة العالمية أمام نظيره الأمريكي

لن يتمكن بطل الوزن الثقيل مانويل شار من الدفاع عن لقب رابطة الملاكمة العالمية الأسبوع المقبل ضد المتحدي الأمريكي فريس أوكيندو بعدما قال وكيل أعماله، اليوم الخميس، إن الملاكم السوري خضع لاختبار "مثير للشك" كشف عن منشطات تسبب في إلغاء النزال.

وأظهرت عينة شار المأخوذة في 31 أغسطس/ آب الماضي، اشتباه في وجود "مادتين محظورتين" ونظرا لضيق الوقت حتى فحص العينة الثانية توجب إلغاء النزال. وفقا لـ "رويترز".

© AFP 2018 / Marc BRAIBANT الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تصوت لاستعادة عضوية الهيئة الروسية في المنظمة

وقال الملاكم الذي يعيش في مدينة كولونيا الألمانية في تصريحات صحفية "لا يمكنني شرح ما حدث وأنا أسأل نفسي كيف يحدث هذا".

وأضاف "لم أحصل أبدا على أية مادة محظورة. واجهت فيتالي كليتشكو وألكسندر بوفتكين وفزت بسبعة ألقاب، أنا رياضي شريف دائما، فلماذا أحصل على مواد قبل نزال ضد فريس أوكيندو".

وفاز شار (33 عاما)، الذي تفوق في 31 نزالا وخسر أربع مرات، بلقب رابطة الملاكمة العالمية عندما تغلب على الروسي ألكسندر أوستينوف العام الماضي.