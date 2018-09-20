بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وباوك اليوناني (1-0) في الدوري الأوروبي

فاز نادي تشيلسي الإنجليزي على نظيره باوك اليوناني، بهدف دون مقابل، في أولى جولات المجموعة الثانية عشر من الدوري الأوروبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب تومبا معقل باوك اليوناني.