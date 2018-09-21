دي بروين يستهدف العودة في مباراة القمة ضد يونايتد

يتعافى كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي من إصابة في الركبة، أسرع من الجدول الزمني المحدد، ويأمل في العودة للعب ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبحسب "رويترز"، أصيب اللاعب البلجيكي الدولي، الذي أحرز ثمانية أهداف وصنع 16 آخرين في الموسم الماضي، حيث كسر فيه سيتي الأرقام القياسية، في المران الشهر الماضي.



© REUTERS / ANDREW YATES بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وليون (1-2) بدوري أبطال أوروبا

وقال دي بروين إنه ربما يعود للتدريبات في الشهر المقبل، إذ يسعى ليكون جاهزا في الوقت المناسب قبل مواجهة الغريم يونايتد باستاد الاتحاد يوم 11 نوفمبر.

وأضاف دي بروين، أمس الخميس: "ما زلت بحاجة إلى ثلاثة أو أو أربعة خمسة أسابيع الأمور تسير، لكن على ما يرام.

وتابع: "أتمنى العودة مبكرا ومساعدة الفريق وتقديم أداء جيد، أتمنى العودة بعد فترة التوقف الدولية المقبلة، أعتقد أنني ربما أشارك في مباراة القمة"

ويحل سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة ضيفا على كارديف سيتي غدا السبت.