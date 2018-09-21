دي بروين يستهدف العودة في مباراة القمة ضد يونايتد

وبحسب "رويترز"، أصيب اللاعب البلجيكي الدولي، الذي أحرز ثمانية أهداف وصنع 16 آخرين في الموسم الماضي، حيث كسر فيه سيتي الأرقام القياسية، في المران الشهر الماضي.
وأضاف دي بروين، أمس الخميس: "ما زلت بحاجة إلى ثلاثة أو أو أربعة خمسة أسابيع الأمور تسير، لكن على ما يرام.
وتابع: "أتمنى العودة مبكرا ومساعدة الفريق وتقديم أداء جيد، أتمنى العودة بعد فترة التوقف الدولية المقبلة، أعتقد أنني ربما أشارك في مباراة القمة"
ويحل سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة ضيفا على كارديف سيتي غدا السبت.
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