أجويرو باق مع مانشستر سيتي حتى 2021

قال مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن مهاجمه سيرجيو أجويرو مدد عقده مع النادي لمدة عام ليبقى في استاد الاتحاد حتى 2021.

منذ انضمام أجويرو إلى سيتي قادما من أتليتيكو مدريد في 2011، ساهم المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاما في فوز النادي بثلاثة ألقاب في الدوري وثلاثة في كأس رابطة المحترفين.

وأجويرو هو هداف سيتي على مر العصور برصيد 204 أهداف بينها هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد كوينز بارك رينجرز عام 2012 منح النادي لقبه الأول في الدوري في 44 عاما.

وقال أجويرو، الذي سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم، لموقع النادي على الانترنت "أنا سعيد بهذا العام الإضافي".

"كنت أخطط للبقاء هنا لمدة عشر سنوات. أنا هنا منذ سبعة أعوام وستصبح عشرة حين ينتهي العقد".

وأضاف: "أتمنى أن يحدث ذلك. لهذا السبب وقعت".

وكان أجويرو قال سابقا إنه يرغب في إنهاء مسيرته في نادي طفولته إندبندينتي، لكنه أرجأ عودته للأرجنتين بتمديد عقده مع سيتي حتى يبلغ 33 عاما.

وانضم المهاجم الأرجنتيني إلى كيفن دي بروين وفرناندينيو وديفيد سيلفا ونيكولاس أوتامندي وإيدرسون الذين وقعوا جميعا عقودا جديدة مع سيتي في الأشهر الأخيرة.