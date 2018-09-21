توتي يتحدث عن سبب اعتزاله وتعمده ضرب بالوتيلي

تحدث النجم الإيطالي السابق ولاعب نادي روما، فرانشيسكو توتي، عن مسيرته الكروية وكيف أجبر على الاعتزال، في الوقت الذي لم يرغب فيه بترك الملاعب.

يذكر بأن توتي قد اعتزل نهاية الموسم قبل الماضي بعد مشوار استمر لـ25 عاما.

وكشف توتي في حوار مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن قرار اعتزاله ورغبة إدارة النادي في رحيله والتي وصفها بالسلبية الوحيدة التي تجمعه مع فريقه.

© REUTERS / TONY GENTILE ستيفان شعراوي يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن روما

وأضاف توتي قائلا: "لم أكن لألعب 60-70 مباراةفي العام، ولكن كنت أريد أن أبقى متاحا لمساعدة الفريق، الأمر يختلف بين رغبتك الشخصية وأن يتخذ الآخرون القرار".

وأضاف: "في النهاية كان أفضل أن أتوقف عن أن أبقى للأبد على مقاعد البدلاء، سباليتي كان أكثر الأشخاص تشجيعا للقرار ودفعا للإدارة لتنفيذه".

وتحدث توتي حول إمكانية اللعب في أمريكا أو الصين، قائلا: "قضيت 25 عاما من عمري هنا وقلت إنني لن أرتدي أي قميص آخر، وأنا صاحب كلمة".

وتابع حديثه حول الواقعة التي أدت لطرده بعد إعتدائه على مواطنه ماريو بالوتيلي لاعب إنتر ميلان السابق، قائلا: "كان يهينني ويهين الرومان لفترة، وفي النهاية لم أتمكن من تحمل الأمر".