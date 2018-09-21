"يويفا" يكشف عن التقييم المبدئي بين ألمانيا وتركيا لاستضافة "يورو 2024"

نشر الموقع الرسمي لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، تقرير التقييم الفني لملفي ألمانيا وتركيا، لطلب استضافة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" عن أفضلية طفيفة لصالح الملف الألماني.

وبحسب البيان قال الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، إن حقوق الإنسان، وأماكن الإقامة، تأتي ضمن قضايا إشكالية في الملف التركي.



© REUTERS / Phil Noble "يورو 2024" يبحث عن مدينة

ونشر التقرير، اليوم الجمعة قبل 6 أيام من اختيار اللجنة التنفيذية لليويفا، للملف الفائز باستضافة يورو 2024 خلال اجتماعها في 27 أيلول/سسبتمبر الجاري.

وكشف التقرير أيضا أن الملف التركي يتمتع بالأفضلية في بعض الجوانب، منها التأييد الشعبي لاستضافة البطولة.

وفي التقرير المكون من 40 صفحة، ذكر اليويفا، أن البلدين المتنافسين على استضافة البطولة يتمتعان "بخبرة واستثمارات جديرة بالثناء"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تناقضات في الجوانب الـ12 التي جرى تقييمها.

وذكر اليويفا بشأن الملف التركي، أن عدم وجود خطة عمل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أمر مثير للقلق، كما أشار إلى أن التطورات الاقتصادية التي شهدتها تركيا، ربما شكلت ضغطا أثر على الخطط الاستثمارية العامة.

وعن البنية الأساسية، ذكر التقرير أن القدرات الفندقية المحدودة في عدة مدن بتركيا تثير القلق.

وتحدث اليويفا في تقريره أيضا عن إلغاء الإعفاء الضريبي للجنة المنظمة في ألمانيا، وهو ما سيؤثر على الإيرادات.

وتفوق ألمانيا في السعة الجماهيرية لاستاداتها العشرة المحتملة لاستضافة مباريات البطولة، حيث تزيد السعة على 60 ألف مقعد لكل استاد، في حين أن سبعة من الاستادات العشرة المقترحة من جانب تركيا هي أقل سعة من أصغر الاستادات الألمانية المقترحة، وهو استاد دوسلدورف.