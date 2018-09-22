برشلونة ليس أسبانيا على أرض الملعب (إحصائية)

تحول نادي برشلونة في السنوات الأخيرة من أكثر الأندية الأسبانية اعتمادا على لاعبين أسبان تم ترفيعهم من الفريق الثاني ومن أكاديميته الخاصة "لاماسيا" إلى أكثر الأندية المحلية التي تعتمد على لاعبين أجانب.

التغيير بدأ مع قيادة الأسباني، لويس إنريكي، للنادي موسم 2014-2015، حيث أصبح برشلونة يمتلك 13 لاعبا أجنبيا.

لترتفع هذه الحصيلة إلى 15 لاعبا أجنبيا و7 من المحليين فقط، في المواسم الأخيرة، وهو الأعلى في الدوري المحلي.

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ويأتي فالنسيا في المرتبة الثانية بواقع 14 لاعبا أجنبيا ثم أتلتيكو مدريد و أشبيلية بـ13 لاعب أجنبي، ويمتلك نادي ريال مدريد المنافس المباشر لبرشلونة، 11 لاعبا أجنبيا و 14 محليا.

يذكر بان برشلونة في موسم 2012-2013 امتلك في صفوفه 16 لاعبا محليا و8 أجانب، بحسب مانقل موقع "GOL".

وشهد تمثيل برشلونة في صفوف المنتخب الوطني، أقل عددا من اللاعبين خلال الإستدعاء الأخير بوجود لاعبين فقط هم سيرجيو بوسكيتس و سيرجي روبيرتو فقط.