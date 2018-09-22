ريال مدريد على أعتاب خلاف جديد

يشهد الأحد المقبل أحد أهم الاستفتاءات التي أجريت في تاريخ نادي ريال مدريد الأسباني، الذي سيدور حول مشروع بناء الملعب الجديد للنادي.

وحصل رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، على جميع التصاريح اللازمة لإعادة بناء ملعب للنادي، والذي سيبدأ العمل فيه نهاية العام الحالي ولمدة 3 سنوات ونصف.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH نجم ريال مدريد يعترف بتهمتين ويوافق على عقوبة الحبس

كما وسيحصل على قرض بحوالي 525 مليون يورو لتمويل المشروع.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن الملعب الجديد لن يكون فيه مقاعد إضافية وسيحتفظ بالطاقة الاستيعابية للملعب الموجود حاليا، وإنما سيتم إجراء تعديلات في الشكل الخارجي له وإضافة سقف متحرك.

وذكرت الصحيفة أن 74% من أعضاء النادي طلبوا إجراء استفتاء عام لجميع الأعضاء وليس الجمعية العمومية فقط، الأمر الذي ينبأ بوقوع مشاكل خلال طرح المشروع.

حيث يرى الأعضاء بأن إعادة البناء مسألة تخص كل مشجع للنادي.