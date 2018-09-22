ليس من السعودية... تركي آل الشيخ يحصل على وسام رفيع

حصل رئيس هيئة الرياضة السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم السبت، على وسام رفيع المستوى من قبل اتحاد دولي.

ومنح الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وسام الشرف للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تقديرا لجهوده ودعمه للإعلام الرياضي.



جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع الكونغرس الآسيوي للصحافة الرياضية، الذي يستضيفه الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بمدينة جدة، بحضور رئيس الاتحاد العالمي للصحافة الرياضية جياني ميرلو، ورؤساء الاتحادات القارية.

ونيابة عن تركي آل الشيخ، تسلم الوسام، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، الدكتور رجاء الله السلمي.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسرني أن أشكر الأعزاء في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية على ما أعلنوا عنه من تقدير ووسام أعتز به".

وتابع: "مرحبا بهم وباجتماعاتهم في بلدهم الثاني السعودية ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح".