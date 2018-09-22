ليس من السعودية... تركي آل الشيخ يحصل على وسام رفيع

ومنح الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وسام الشرف للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تقديرا لجهوده ودعمه للإعلام الرياضي.
ونيابة عن تركي آل الشيخ، تسلم الوسام، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، الدكتور رجاء الله السلمي.
وكتب تركي آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يسرني أن أشكر الأعزاء في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية على ما أعلنوا عنه من تقدير ووسام أعتز به".
وتابع: "مرحبا بهم وباجتماعاتهم في بلدهم الثاني السعودية ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح".
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