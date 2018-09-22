بعد شفائه من نزيف المخ.... فيرجسون في مدرجات مانشستر يونايتد

تواجد أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، السير أليكس فيرجسون، اليوم السبت، في مدرجات ملعب أولد ترافورد، خلال المباراة التي تقام بين الشياطين الحمر ووولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل السير أليكس فيرجسون، أسطورة التدريب في نادي مانشستر يونايتد، إلى ملعب أولد ترافورد، لحضور المباراة.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لفيرجسون وهو في طريقه إلى ملعب أولد ترافورد لحضور المباراة، بعد شفائه من الإصابة بنزيف في المخ وعلق قائلا: "مرحبا بك مجددا في أولد ترافورد سير أليكس".

Welcome back to Old Trafford, Sir Alex. #MUFC pic.twitter.com/RpDnitdrJZ — Manchester United (@ManUtd) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

ونقل موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" تصريحات أسطورة الشياطين الحمر والذي قال: "أنا بصحة جيدة، كان يبدو بإنها رحلة طويلة ولكن حقا أنا بخير".

وأضاف: "لأكون صادقا معكم أنا أشعر بالتوتر قليلا، آخر مباراة حضرتها كانت أمام آرسنال، هي مدة طويلة، ولكن من الرائع أن أعود اليوم وأتمنى أن نحقق الفوز".

THE GREATEST OF ALL TIME 🔴🙏 pic.twitter.com/ixuZG6FcAh — Bailey🔰 (3-0-2) (@Mourinhoista_) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

وتابع: "أنا لا أترك فرصة مثل هذه، الأمر عاطفيا بعض الشيء، أنا سعيد للغاية بالعودة إلى الملعب".

وأكمل: "كانت مشاعر لا تصدق، استقبلت الآلاف من البطاقات ورسائل البريد الإلكتروني التي تمنت لي الشفاء، بعض الأطباء الذين أجروا لي العملية سيحضرون اللقاء، أعتقد أن هذا الشيء الصحيح الذي يمكن أن أفعله".

وتعود آخر مباراة حضرها المدرب الإسكتلندي السابق إلى أبريل/نيسان من العام الحالي، عندما قام بتكريم أرسين فينجر في آخر لقاء له مع آرسنال أمام مانشستر يونايتد.