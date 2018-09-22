مدرب إنجليزي: نيمار هو كيم كارديشيان كرة القدم

وجه المدرب الإنجليزي لنادي فلييتوود تاون و اللاعب السابق لمانشستر سيتي، جوي بارتون، إنتقادات لاذعة لنجم الكرة البرازيلية و نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور.

قارن بارتون بين النجم البرازيلي و نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارديشيان.

© REUTERS / Lee Smith تفاصيل جديدة حول انتقال نيمار إلى ريال مدريد

تصريحات بارتون، جائت في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث أكد على أن البرازيلي لا يمكنه من الدخول بمقارنة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو.

قائلا "أعتقد أن نيمار هو كيم كارديشيان كرة القدم، نيمار ليس اللاعب الأفضل في العالم، ورأينا ذلك في مونديال روسيا".

وأضاف، "بأن ما يقدمه البرازيلي من أداء لا يؤهله للدخول في منافسة مع ميسي ورونالدو، بالإضافة لوجود العديد من اللاعبين الافضل منه بالوقت الحالي".

وتابع "نيمار بعيد عن كونه ظاهرة كروية، هو ظاهرة إعلانية، تمامًا مثل عائلة كارديشيان".