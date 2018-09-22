هاري كين يثير فتنة في توتنهام

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، إلى أن ثلاثة لاعبين أساسين من فريق توتنهام الإنجليزي قدموا اعتراضا للإدارة بسبب هاري كين مهاجم الفريق.

وبحسب صحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن راتب هاري كين، الذي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع أثار فتنة كبيرة في توتنهام.



© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA نجم توتنهام يفلت من الخدمة العسكرية

وأضافت الصحيفة، أن كريستيان إريكسن وتوبي ألديرفيريلد وداني روز اشترطوا رفع رواتبهم بنحو 40%، لتتناسب مع ما يحصل عليه هداف البريميرليغ ، وهو ما يرفضه دانييل ليفي رئيس النادي.

وألمحت الصحيفة إى أن إريكسن أكد أنه لن يوقع عقدا جديدا مع النادي إلا بعد تلبية رغبته، على حسب قول ذا صن.

وكان إريكسن هدفا للعديد من كبار أوروبا في الميركاتو الأخير، وأبرزهم برشلونة وباريس سان جيرمان، ويسعى توتنهام لتحصينه لأن عقده ينتهي في 2020.

كما أشارت الصحيفة إلى أن داني روز، محبط من الشروط المالية بعقده وسيتجه للرحيل في الصيف المقبل حال عدم رفع راتبه.

واختمت بأن ألديرفيريلد، الذي يكسب نحو 60 ألف إسترليني في الأسبوع، يرغب هو الآخر في الرحيل عن توتنهام.

وجدد توتنهام عقد هاري كين في يونيو/ حزيران الماضي حتى 2024 براتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف إسترليني.

ويلتقي توتنهام الذي يحتل المركز السابع بالبريمرليغ برصيد 9 نقاط- الآن — مع برايتون ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليغ.