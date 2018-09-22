صحيفة تكشف تعرض كريستيانو رونالدو للاضطهاد وتسمي الجهة

كشفت صحيفة إسبانية عن جهة دولية تضطهد كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن رونالدو يشعر بالاضطهاد من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة أن مغادرة النجم البرتغالي لريال مدريد هى السبب في الاضطهاد الذي يلقاه من قبل "يويفا".

Cristiano Ronaldo feels persecuted by UEFA after dismissal https://t.co/GZuyEejyEh pic.twitter.com/ZCxMSAtu3X — 9Sport (@9Sport1) September 22, 2018

وتابعت أن رونالدو قرر عدم حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا، بعد علمه بحصول مودريتش عليها.

وأوضحت الصحيفة أن تعرض رونالدو للطرد في أولى مباريات يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، أكد شعوره بالاضطهاد.