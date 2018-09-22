غوارديولا: محرز موهبة خاصة و أجويرو أسطورة

أثنى المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، على الأداء الجيد الذي قدمه لاعبه الجزائري رياض محرز في لقاء فريقه مع كارديف سيتي في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الجزائري محرز الذي ساهم بفوز فريقه بتسجيله هدفين من أصل 5 أهداف فاز بها فريقه، دفعت الإسباني غوارديولا للثناء عليه في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

© REUTERS / EDDIE KEOGH بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وكارديف سيتي (5-0) بالدوري الإنجليزي

غوارديولا وصف محرز بالموهبة الخاصة و بأنه شخص لايصدق أمام المرمى، بحسب مانقل الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وتايع قائلا "نحن راضون عن الفوز اليوم، لقد سجلنا خمسة أهداف، لذا بالتأكيد نحن سعداء جدا بما فعلناه".

وأضاف "كنا نعرف أن الموسم طويل، وهناك الكثير من المباريات، ومن المهم أن نعود بنتيجة جيدة، بعد أخرى سيئة، يجب أن نعود إلى المستوى المعتاد".

كما و تحدث الإسباني عن نجمه الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو، قائلا " أجويرو أسطورة حقيقية، لما فعله في هذا النادي، نأمل أن نساعده على البقاء في وضع جيد، لمواصلة هذا المستوى هنا".