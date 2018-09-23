مورينيو يهاجم لاعبي مانشستر يونايتد ويشكك في عقليتهم

هاجم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعبي فريقه بعد التعادل بنتيجة 1-1 مع وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي، أمس السبت.

وبحسب رويترز، قال مورينيو، الذي مدح وولفرهامبتون الذي يدربه مواطنه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو "الأداء لم يكن جيدا، وولفرهامبتون دخل المباراة بالطريقة التي أحبها، وهي كأنها نهائي كأس العالم".



© Sputnik . Alekci Felebbov مورينيو يفقد صبره ويحتج لدى إدارة مانشستر يونايتد

وأضاف "هذه هي العقلية التي أحب أن يمتلكها فريقي في كل مباراة، لكنها كانت لدى المنافس".

ورد مورينيو بنبرة لاذعة على سؤال عما إذا كان يشعر بأن لاعبيه يجب أن يتعلموا ذلك، فقال "هذه أمور تتعلمها عندما تكون طفلا في الأكاديميات، لست بحاجة لخبرة على أعلى مستوى لتتعلم ذلك".

ومضى "هذه أبسط قواعد كرة القدم، يجب أن تلعب بأقصى ما لديك حتى لو كنت في دوري ضعيف أمام منافسين ضعفاء".

وأكمل "المنافس كان في المباراة منذ الدقيقة الأولى، لعب كل كرة وكل ثانية بحماس ورغبة، ولم نفعل ذلك، بدأنا كل شوط بفتور، من الصعب الفوز بالمباريات عندما تلعب بهذه الطريقة".

وأكد مورينيو، بعد فوز فريقه في ثلاث مباريات متتالية خارج ملعبه وآخرها على يونج بويز في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل التعادل أمس، أنه يشعر بالارتباك من أداء يونايتد.

وقال "لا أستطيع تفسير اختلاف العقلية، لأنني لم يسبق أن امتلكت اختلافا في العقلية، بالنسبة لي من الصعب شرح الأمر، فزنا بثلاث مباريات خارج أرضنا، عدنا بمعنويات جيدة وسلام لأننا تعافينا".

وتابع "لم نواجه متاعب تتعلق بتراكم المباريات، لذا نعم، هذا موقف يتعلق بعقلية اللاعبين، مرة أخرى هناك فريق جاء ليلعب مباراة العمر وآخر جاء للاسترخاء".

وتعادل مانشستر يونايتد بهدف لمثله مع نظيره وولفرهامبتون، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس، فيما ارتقى وولفرهامبتون إلى المركز العاشر بفارق نقطة وحيدة عن الشياطين الحمر.