بالفيديو... أهداف مباراة إشبيلية وليفانتي (6-2) بالدوري الإسباني... وبن يدر يحرز هاتريك

فاز نادي إشبيلية الإسباني على مضيفه ليفانتي، اليوم الأحد، بنتيجة (2-6) سجل منها الفرنسي وسام بن يدر ثلاثة أهداف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الثاني منذ بداية الليغا.

وافتتح الضيوف التسجيل عبر بن يدر (ق11)، بعد تمريرة من الإسباني بابلو سارابيا.

وبعدها بدقيقة واحدة، جاء رد ليفانتي سريعا، ليدرك التعادل (ق12) بفضل روجر مارتي.

وعاد إشبيلية ليتقدم مجددا (ق21) برأسية للبرتغالي دانيال كاريكو، من ضربة حرة مباشرة سددها سارابيا.

وعزز بن يدر من فوز فريقه بهدف ثالث (ق35)، بعد تمريرة من ساربيا أيضا، مستغلا الدفاع الركيك لأصحاب الأرض.

وفي الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، استغل بن يدر خطأ فادحا من حارس ليفانتي، الذي عجز عن الإمساك بالكرة أكثر من مرة، ليسهل الأمر على اللاعب الفرنسي، الذي أسكن الكرة الشباك بسهولة ليسجل هدفه الثالث في اللقاء والرابع لفريقه.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل البرتغالي أندريه سيلفا الهدف الخامس لإشبيلية (ق49).

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، سجل ليفانتي أخيرا هدفا ثانيا جاء بتوقيع النيجيري موسيس سيمون (ق90+1) لتنتهي المباراة 6-2 لصالح الضيوف.

وبهذا الفوز الذي يعد الثاني لإشبيلية منذ بداية الليجا، رفع الفريق الأندلسي رصيده لسبع نقاط في المركز السادس، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند أربع نقاط في المركز الـ15.