بالفيديو... أهداف مباراة بيراميدز المصري والبنزرتي التونسي (2-2)

تعادل فريق بيراميدز المصري، مع فريق البنزرتي التونسي، بهدفين لكل منهما.

وأحرز أهداف الفريق المصري، كل من محمد مجدي "أفشة" من ضربة جزاء، وأحمد عفيفى.

كما أحرز أهداف البنزرتي فادي بن شو وحليم دراجي.

والتقى الفريقان في مواجهة ودية باستاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.