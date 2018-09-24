قبل ساعات من إعلان الجائزة... رونالدو يفجر مفاجأة حول هوية الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مصادرها إن رونالدو أبلغ المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يعتذر عن حضور احتفالية توزيع جوائز الفيفا لإعلان أفضل لاعب في العالم، مساء اليوم الاثنين.
كما أشارت إلى أن ذلك يعزز من السيناريو الذي كان قبل أسابيع قليلة بفوز لاعب ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، بلقب أفضل لاعب في العالم، كما فاز قبل أسابيع بلقب أفضل لاعب في أوروبا، خاصة وأنه توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما ساهم النجم الكرواتي في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين للقب أفضل لاعب في العالم 3 لاعبين وهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح.
وكان صلاح قد سبق وتواجد ضمن قائمة ضمت 10 لاعبين هم الأفضل في العالم، بعد موسم استثنائي قدمه مع ليفربول الإنجليزي، وحصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا وعدد من الجوائز الفردية.
Cristiano Ronaldo will not attend FIFA’s The Best awards.— Cristiano Ronaldo (@TeamCRonaldo) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨
The reason given is purely sporting, since Juventus finishes their game tonight and next Wednesday has a new Serie A game & no Juventus player will be at the gala organized by FIFA. pic.twitter.com/OKj9VKK3QM
ويعد صلاح، أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يدخل القائمة النهائية لجوائز "The Best"، بعد الانفصال عن جائزة "بالون دي أور" في أخر عامين.
وقالت "ماركا" إن لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، اعتذر عن حضور الحفل، بسبب خوضه تدريبات مع اليوفي استعدادا لمباراة فريقه أمام بولونيا يوم الأربعاء، وهو ما وصفه المسؤولون بالسبب "غير المقنع" على الإطلاق.
من اليوم يمكنكم استخدام هاشتاج مخصص للمرشحين النهائيين لجائزة #TheBest:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨
— كريستيانو رونالدو:#Ronaldo#CristianoRonaldo#CR7
— لوكا مودريتش#Modric#LukaModric#LM10
— محمد صلاح @MoSalah #Salah#MohamedSalah#MoSalah#MomoSalah#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/7GVY6v0LLz
وكان رونالدو قد اعتذر أيضا عن حضور حفل جوائز الاتحاد الأوروبي لجائزة الأفضل، التي كان مرشحا لها مع محمد صلاح ومودريتش، والتي فاز بها النجم الكرواتي أيضا.
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