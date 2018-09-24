قبل ساعات من إعلان الجائزة... رونالدو يفجر مفاجأة حول هوية الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم

فجر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مفاجأة حول هوية الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم، قبل ساعات فقط من إعلان الجائزة مساء اليوم الاثنين 24 سبتمبر/أيلول، في احتفالية بالعاصمة البريطانية لندن.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مصادرها إن رونالدو أبلغ المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يعتذر عن حضور احتفالية توزيع جوائز الفيفا لإعلان أفضل لاعب في العالم، مساء اليوم الاثنين.

© REUTERS / MATTHEW CHILDS صلاح ورونالدو ومودريتش في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن غياب رونالدو، يمكن أن يكون إشارة قوية إلى غضب اللاعب، وأنه لن يكون متوجا باللقب.

كما أشارت إلى أن ذلك يعزز من السيناريو الذي كان قبل أسابيع قليلة بفوز لاعب ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، بلقب أفضل لاعب في العالم، كما فاز قبل أسابيع بلقب أفضل لاعب في أوروبا، خاصة وأنه توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما ساهم النجم الكرواتي في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين للقب أفضل لاعب في العالم 3 لاعبين وهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح.

​وكان صلاح قد سبق وتواجد ضمن قائمة ضمت 10 لاعبين هم الأفضل في العالم، بعد موسم استثنائي قدمه مع ليفربول الإنجليزي، وحصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا وعدد من الجوائز الفردية.

Cristiano Ronaldo will not attend FIFA’s The Best awards.



The reason given is purely sporting, since Juventus finishes their game tonight and next Wednesday has a new Serie A game & no Juventus player will be at the gala organized by FIFA. pic.twitter.com/OKj9VKK3QM — Cristiano Ronaldo (@TeamCRonaldo) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

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ويعد صلاح، أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يدخل القائمة النهائية لجوائز "The Best"، بعد الانفصال عن جائزة "بالون دي أور" في أخر عامين.

وقالت "ماركا" إن لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، اعتذر عن حضور الحفل، بسبب خوضه تدريبات مع اليوفي استعدادا لمباراة فريقه أمام بولونيا يوم الأربعاء، وهو ما وصفه المسؤولون بالسبب "غير المقنع" على الإطلاق.

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وكان رونالدو قد اعتذر أيضا عن حضور حفل جوائز الاتحاد الأوروبي لجائزة الأفضل، التي كان مرشحا لها مع محمد صلاح ومودريتش، والتي فاز بها النجم الكرواتي أيضا.