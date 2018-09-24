ميدو من داخل احتفالية الفيفا: محمد صلاح يستحق جائزة "الأفضل"

كشف اللاعب المصري والنجم الدولي المعتزل، أحمد حسام "ميدو"، من داخل أروقة احتفالية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أن اللاعب المصري وليفربول الإنجليزي يستحق جائزة "أفضل لاعب في العالم".

ويحضر ميدو احتفالية "الأفضل"، ضمن أساطير كرة القدم في العالم، ونشر صور له في العشاء الذي خصصته "الفيفا" لأساطير كرة القدم، كما أنه سيشارك في الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين 24 سبتمبر/أيلول، لاختيار "الأفضل" خلال هذا العام، في العاصمة البريطانية "لندن".

© REUTERS / MATTHEW CHILDS قبل ساعات من إعلان الجائزة... رونالدو يفجر مفاجأة حول هوية الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم

ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها: "أتى اليوم الحاسم… اليوم اختيار جائزة الأفضل، اليوم الذي ينتظره الجميع، نتمنى الحظ السعيد للجميع".

وتابع: "نتمنى كل الحظ لمحمد صلاح، الذي قدم عاما عظيما، أفضل لاعب وأفضل هداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، واللاعب الذي لعب دورا حاسما في عودة مصر إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما".

ونشر كذلك تدوينة مماثلة عبر حسابه على "إنستغرام" وأرفقها بعبارة "محمد صلاح يستحق الأفضل".

The day has come!! Today is #TheBest a day that we were all waiting for!! Good luck to everyone and a very good luck to @MoSalah what a great year he had!! Best player and top scorer of the @premierleague and playing a massive role in getting Egypt to the WC after 28 years!! — Mido (@midoahm) September 24, 2018

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وتضم القائمة النهائية للمرشحين للقب أفضل لاعب في العالم 3 لاعبين وهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح.

​وكان صلاح قد سبق وتواجد ضمن قائمة ضمت 10 لاعبين هم الأفضل في العالم، بعد موسم استثنائي قدمه مع ليفربول الإنجليزي، وحصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا وعدد من الجوائز الفردية.

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ويعد صلاح، أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يدخل القائمة النهائية لجوائز "The Best"، بعد الانفصال عن جائزة "بالون دي أور" في أخر عامين.