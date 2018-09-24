ميدو من داخل احتفالية الفيفا: محمد صلاح يستحق جائزة "الأفضل"

ويحضر ميدو احتفالية "الأفضل"، ضمن أساطير كرة القدم في العالم، ونشر صور له في العشاء الذي خصصته "الفيفا" لأساطير كرة القدم، كما أنه سيشارك في الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين 24 سبتمبر/أيلول، لاختيار "الأفضل" خلال هذا العام، في العاصمة البريطانية "لندن".
وتابع: "نتمنى كل الحظ لمحمد صلاح، الذي قدم عاما عظيما، أفضل لاعب وأفضل هداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، واللاعب الذي لعب دورا حاسما في عودة مصر إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما".
ونشر كذلك تدوينة مماثلة عبر حسابه على "إنستغرام" وأرفقها بعبارة "محمد صلاح يستحق الأفضل".
The day has come!! Today is #TheBest a day that we were all waiting for!! Good luck to everyone and a very good luck to @MoSalah what a great year he had!! Best player and top scorer of the @premierleague and playing a massive role in getting Egypt to the WC after 28 years!!— Mido (@midoahm) September 24, 2018
وتضم القائمة النهائية للمرشحين للقب أفضل لاعب في العالم 3 لاعبين وهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح.
وكان صلاح قد سبق وتواجد ضمن قائمة ضمت 10 لاعبين هم الأفضل في العالم، بعد موسم استثنائي قدمه مع ليفربول الإنجليزي، وحصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا وعدد من الجوائز الفردية.
ويعد صلاح، أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يدخل القائمة النهائية لجوائز "The Best"، بعد الانفصال عن جائزة "بالون دي أور" في أخر عامين.
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