تركي آل الشيخ: لماذا الصمت عن فضائح قطر

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اليوم الاثنين: "ملف كأس العالم في قطر، يحمل الكثير من الفضائح والتجاوزات… إلى متى الصمت؟!".
وكانت تقارير قد زعمت تورط الدوحة في عمليات فساد ورشاوى خلال حملتها لاستضافة كأس العالم.
وشهدت الشهور الماضية تورط أعضاء كبار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تم الكشف عن تدخل الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بشكل شخصي لصالح قطر.
ملف كأس العالم في قطر يحمل الكثير من الفضائح والتجاوزات إلى متى الصمت؟!— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 24, 2018
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